Muhittin Böcek'in Şoförleri Hakkında Tutuklama Talebi
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in iki şoförü, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından “rüşvet” iddiasıyla, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp başkanlık görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in makam şoförleri Aydın G. ile Özer A. hakkında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İBB'ye yönelik yürüttüğü 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi Antalya'da gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul'a sevk edildi.
TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık ifadeleri tamamlanan iki şoför, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
