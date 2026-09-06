Muhittin Böcek'e 'Fuhuş' Soruşturmasında Çarpıcı Ayrıntılar: İşe Alma Vaadiyle Tuzak

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik yürütülen fuhuş soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı. 20 mağdur kadından 11’inin işe alınma vaadiyle, 9’unun ise ev kirası, beyaz eşya alımı ve ailelerine yardım vb. vaatlerle fuhşa yönlendirildiği iddia ediliyor.

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Muhittin Böcek'e 'Fuhuş' Soruşturmasında Çarpıcı Ayrıntılar: İşe Alma Vaadiyle Tuzak
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik yürüttüğü fuhuş soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 3 erkek ve 1 kadından 3’ünün tutuklandığı; tespit edilen 20 mağdur kadından 11’inin işe alınma vaadiyle, 9’unun ise ev kirası, beyaz eşya alımı ve ailelerine yardım vb. vaatlerle fuhşa yönlendirildiği öğrenildi. Şu ana kadar 8 mağdur kadının da şikâyetçi sıfatıyla ifade verdiği belirtildi.

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