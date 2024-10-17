Muğla’nın Spor Temelli İlk Otizm Hareket Merkezi Açılıyor

Menteşe Belediyesi, Kent Meydanı’nda açacağı Otizm Hareket Merkezi ile otizmli bireylere önemli bir destek sağlamayı hedefliyor. Spor temelli merkezde otizmli bireyler için koşu bandı, eliptik, dikey ve yatay bisiklet, denge tahtası, boşu topu (denge topu) ve birçok fiziksel aktivite malzemesi ile cimnastik malzemeleri bulunuyor. Her yaştan ve seviyeden vatandaşa hizmet verecek merkezde hareket eğitmenleri eşliğinde, bir psikolog ve bir sosyoloğun katkılarıyla otizmli bireylere denge, esneklik, el – göz koordinasyonu, cimnastik ve temel hareketlerde destek sağlanacak.

Merkezde, haftanın iki günü 40’ar dakikalık seanslar halinde birebir eğitimler verilecek. Merkez, engeliler derneği ve STK'lar ile birlikte ortak çalışmalar da yürütecek.

Otizm Hareket Merkezi, 19 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te Kent Meydanı’nda düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Kaynak: ANKA