Muğla'daki Orman Yangını 2. Gününde: Yüzlerrce Kişi Tahliye Edildi

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Milas ilçesi Bozbük ve Gürçamlar mahalleleri yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

İLK GÜNÜNDE 10'LARCA HAVA VE KARA ARACI MÜDAHALE ETTİ

Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine giderek incelemede bulundu. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada dün hava kararmadan yangına 12 helikopter, 8 uçak ile havadan, 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, jandarma ve emniyete bağlı 4 TOMA ve 517 personelle karadan müdahale edildiğini söyledi.

100'LERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca Vali Akbıyık, 350 otel, 770 tatil sitesinden toplam 1120 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini ifade etti. Ekipler, yangının söndürülmesi için gece boyunca büyük uğraş verdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

Günün ilk ışıklarıyla ara verilen havadan müdahale, 6 helikopter ve 4 uçakla yeniden başlandı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTOL ALTINA ALINDI

Milas ilçesi Bozbük ve Gürçamlar mahalleleri yakınlarında dün saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangına ilişkin sanal medyada paylaşımında, "Gece boyunca aralıksız sürdürdüğümüz mücadelemiz, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

Kaynak: İHA