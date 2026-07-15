Muğla'daki Orman Yangınına İlişkin Bir Kişiye Gözaltı

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisinde dün çıkan orman yangınına ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Muğla'daki Orman Yangınına İlişkin Bir Kişiye Gözaltı
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Muğla Ortaca'da dün orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarıyla birlikte bölgede inceleme yapan orman ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış noktasının Muğla-Fethiye karayolu Kocabel mevkisinde hasır, sepet, polyester türü hediyelik eşya yapıp satan işyeri olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine iş yerinde çalışan O.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli 'tedbirsizlik nedeniyle yangına sebebiyet verme' iddiasıyla adliyeye sevk edildi. O.B çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Muğla Orman yangınları
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