Muğla'daki Orman Yangının Çıkış Nedeni Belli Oldu! Yangınla İlgili 2 Kişi Gözaltına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, orman yangını çıkardığı iddia edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

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Muğla'daki Orman Yangının Çıkış Nedeni Belli Oldu! Yangınla İlgili 2 Kişi Gözaltına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yava Mahallesi'nde saat 12.00'de şüpheli M.Ş (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47), 65 arı kovanına körük ile duman vermeleri sırasında yangın çıktı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda baba ve oğlu gözaltına alındı.

Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yava Mahallesi'nde çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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