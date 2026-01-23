Muğla'da 'Yanıltıcı Bilgi Yayma' Soruşturması: 8 Şüpheli Adliyede

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri, yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli serbest bırakıldı.

Son Güncelleme:
Muğla'da 'Yanıltıcı Bilgi Yayma' Soruşturması: 8 Şüpheli Adliyede
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla'da 'Yanıltıcı Bilgi Yayma' Soruşturması: 8 Şüpheli Adliyede - Resim : 1

Bu kapsamda, 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Muğla'da 'Yanıltıcı Bilgi Yayma' Soruşturması: 8 Şüpheli Adliyede - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Muğla'da 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. Seydikemer ilçesinde saklandıkları villada, P.B. ve S.K. ikametlerinde gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Seydikemer ilçesinde firari şüphelileri bir villada saklayarak yardım ve yataklık suçunu işledikleri tespit edilen İ.B, H.D. ve F.O. da gözaltına alınmıştı.

Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların ikametlerindeki dijital materyallere el konulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Muğla Operasyon
Son Güncelleme:
16 Yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar Kafasından 3 Kez Vurularak Öldürülmüştü... Acılı Aileye Kan Donduran Mesaj 16 Yaşındaki Hiranur Kafasından 3 Kez Vurularak Öldürülmüştü... Acılı Aileye Kan Donduran Mesaj
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Esat Yontunç Adliyeye Sevk Edildi Esat Yontunç Adliyeye Sevk Edildi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Papel Elektronik Para'ya Operasyon: TMSF Kayyım Atandı! Çok Sayıda Gözaltı Kararı Papel Elektronik Para'ya Operasyon
Kuvvetli Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Saat Verdi: 23 İlde Sarı Alarm Kuvvetli Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Saat Verdi: 23 İlde Sarı Alarm
O Marketlerde Zam Yapılmayacak: Ramazan Sonuna Kadar Fiyatlar Sabitlendi! İşte Marketler ve Fiyatlar O Marketlerde Zam Yapılmayacak: Ramazan Sonuna Kadar Fiyatlar Sabitlendi! İşte Marketler ve Fiyatlar
Altında 47 Yıl Sonra Bir İlk: Rekor Üstüne Rekor Kırdı Gram Altın 7 Bin TL'yi Aştı Altında 47 Yıl Sonra Bir İlk: Rekor Üstüne Rekor Kırdı Gram Altın 7 Bin TL'yi Aştı
Washington’dan Radikal Hamle: ABD’nin Suriye’deki Askeri Varlığı Sona mı Eriyor? Washington’dan Radikal Hamle: ABD’nin Suriye’deki Askeri Varlığı Sona mı Eriyor?