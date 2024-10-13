Muğla'da Vatandaşlara Kan Bağışı Daveti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "Okulumuzda Kanpanya Var" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında gerçekleştirilecek olan kan bağışı etkinliğine çağrı yapıldı.



Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen "Okulumuzda Kanpanya Var" projesi kapsamında kan bağışı etkinliği gerçekleştirilecek. Bilgilendirme ve kan bağışı ile ilgili planlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından 14 Ekim Pazartesi günü Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu'nda kan bağışı etkinliği gerçekleştirilecek. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu ve Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi işbirliği ile 10.30-18.00 saatleri arasında okulda yapılacak kan bağışına çağrı yapılırken kan bağışında bulunacakların mutlaka kimlikle gelmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA