Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçısı Gözaltına Alındı

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi gözaltına alındı. Zanlıdan çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

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Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçısı Gözaltına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde Y.Ö'ye ait evde tarihi eserler olduğu bilgisini alan Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan heykel ve objeleri satmak için evinde bulundurduğu tespit edildi.

Polis ve jandarma ekiplerce ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2500 yıllık Klasik Dönem'e ait 60 santim yüksekliğinde Karya Kralı Hekatomnos'a ait olduğu değerlendirilen mermer heykel, 2000 yıllık Roma dönemine ait koç başı figürlü lahit parçası ve 2000 yıllık Klasik Dönem'e ait olduğu belirtilen sunak taşı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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