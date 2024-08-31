Muğla'da Sazlık Yangını

Muğla'da çıkan sazlık yangını korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Muğla'da Sazlık Yangını

Muğla’nın Dalaman ve Köyceğiz ilçeleri arasındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın bugün öğlen saatlerinde Köyceğiz Gölü yakınında Dalaman Mavi Kaplıca bölgesinde çıktı. Sazlık alandan çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere hızlıca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın
Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesabı Sil Baştan! İşte Düşünülen Yeni Sistem Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesabı Sil Baştan! İşte Düşünülen Yeni Sistem
Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz
Patlıcan ve İsot Kayboldu, Fırıncıya Saldırdı Patlıcan ve İsot Kayboldu, Fırıncıya Saldırdı
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı