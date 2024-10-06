Muğla'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Muğla-Denizli karayolu Kötekli 2’inci çıkışta saat 23.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli’den Muğla istikametine seyir halindeki otomobil ile plakası alınamayan kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA