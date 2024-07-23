Muğla'da Orman Yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Muğla'da Orman Yangını

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangın, önce diğer evlere ardından da ormana sıçradı.

Olay yerinden ilk belirlemelere göre, yangında 2 ev ve 1 ahır zarar görürken, yangını söndürme çalışmalarının havadan ve karardan devam ettiği bildirildi.

Köyceğiz’in Karaçam Mahallesi’nde 15.00 sıralarında meydana gelen yangın yeri içindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı ve kısa sürede evlere ve ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yapılan ilk belirlemelere göre ise yangında 2 ev ve 1 ahırın zarar gördüğü tespit edildi.

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