Muğla'da Korkutan Balık Ölümleri! Ekipler Harekete Geçti, İnceleme Başlatıldı

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Bozüyük Mahallesi’ndeki İncekum Sahili’nde kıyıya vuran ölü balıklar vatandaşlar arasında endişeye yol açtı. Durum olayı görenler tarafından ilgili yetkililere iletildi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler, toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. Su ve balıklardan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Kaynak: DHA