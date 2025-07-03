Muğla'da Korkunç Kaza: Genç Kadın Savruldu

Menteşe'de kontrolsüz çıkan otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kazada savrularak yere düşen kadın sürücü yaralanırken, cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Muğla'da Korkunç Kaza: Genç Kadın Savruldu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşanan trafik kazasında, tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan bir otomobilin çarptığı motosiklet devrildi, kadın sürücü yere savrularak yaralandı.

Olay, Menteşe ilçe merkezindeki işlek bir caddede meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, tali yoldan hızla çıkan otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, sürücüsü olan kadın yere düştü.

Muğla'da Korkunç Kaza: Genç Kadın Savruldu - Resim : 1

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, polis ekiplerinin incelemesi ve yol temizliği çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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Kaynak: İHA

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