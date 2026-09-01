Muğla'da Kahreden Haber, Evde Ölü Halde Bulundular
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kadın ve bir erkek aynı dairede ölü bulundu. Olayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken; odada cansız bedeni bulanan 2 kişinin eski sevgili oldukları iddia edildi.
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Menteşe ilçesindeki toplu konutlarda bir dairede oturan 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya'dan haber alamayan arkadaşları, uzun süre kapı zilini çalmalarına rağmen cevap gelmeyince balkondan içeri girdiler.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU, ESKİ SEVGİLİ OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
Odada Berfin Zelal Kaya ve kadının eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Mehmet Akkaya (30) isimli şahsın cansız bedeni ile karşılaştılar.
112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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