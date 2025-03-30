Muğla'da İki Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 48 ABH 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce direğe, ardından da 48 GD 858 plakalı otomobile çarptı.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bir kişiyi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Köseoğlu (22), Bilal Karadağ (24) ve Tolga Ülker’in (21) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Münire Cebe (38), Barış Çil ve Ramazan Işıklı ise yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Münire Cebe de yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA