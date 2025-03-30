Muğla'da İki Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Muğla'da iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Muğla'da İki Otomobil Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 48 ABH 925 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce direğe, ardından da 48 GD 858 plakalı otomobile çarptı.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bir kişiyi uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Köseoğlu (22), Bilal Karadağ (24) ve Tolga Ülker’in (21) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Münire Cebe (38), Barış Çil ve Ramazan Işıklı ise yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Münire Cebe de yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Muğla
Son Güncelleme:
Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat Bakanlık Açıkladı, Bu Araçların Hiçbiri Trafiğe Çıkamayacak
Ekrem İmamoğlu'ndan Bayram Mesajı: 'Kötülük Kaybedecek, İyilik Kazanacak' Ekrem İmamoğlu'ndan Bayram Mesajı
Mansur Yavaş'tan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek Mansur Yavaş'tan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek
Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak Cengiz Holding’den Dikkat Çeken Hamle! İlk Dev Adım Olacak
İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek İsa Karakaş Duyurdu! Emekliye Seyyanen Zam Ve Refah Payı Detayı! En Düşük Maaş Bu Rakama Yükselecek
Bayram Sonrası Altın Alıp Satacaklar Soğuk Terler Dökecek, Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Ağır Para Cezası Var Bayram Sonrası Kuyumcuya Giden Soğuk Terler Dökecek
81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu! SGK'dan Emeklilere Büyük Jest, 1 Kuruş Para Ödemeyecekler 81 İlde SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Ömür Boyu Bedava Oldu!
Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun