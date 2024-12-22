Muğla'da Helikopter Faciası: Hastanenin İçi Görüntülendi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter hastaneye çarparak düştü. Helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybederken, hastanedeki hastaların durumunun iyi olduğu orta çıktı. Hastanenin içi ise kazadan sonra görüntülendi.

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Muğla’dan Antalya’ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğradı.

Muğla'da Helikopter Faciası: Hastanenin İçi Görüntülendi - Resim : 1

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, hastanede bulunan hastaların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Muğla'da Helikopter Faciası: Hastanenin İçi Görüntülendi - Resim : 2

HASTANE GÖRÜNTÜLENDİ

Ambulans helikopterin hastanenin dördüncü katındaki yemekhane bölümüne çarptığı yer hastane içerisinden görüntülendi.

Muğla'da Helikopter Faciası: Hastanenin İçi Görüntülendi - Resim : 3

Görüntülerde hastane içindeki, duvar ve pencerelerdeki tahribat yer alıyor.

Muğla'da Helikopter Faciası: Hastanenin İçi Görüntülendi - Resim : 4

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Kaynak: İHA

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