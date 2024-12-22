Muğla'da Helikopter Faciası: Hastanenin İçi Görüntülendi

Muğla’dan Antalya’ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak kaza kırıma uğradı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, hastanede bulunan hastaların durumunun iyi olduğunu belirtti.

HASTANE GÖRÜNTÜLENDİ

Ambulans helikopterin hastanenin dördüncü katındaki yemekhane bölümüne çarptığı yer hastane içerisinden görüntülendi.

Görüntülerde hastane içindeki, duvar ve pencerelerdeki tahribat yer alıyor.

Kaynak: İHA