Muğla'da Hayvan Katliamı! 30 Koyun Zehirlenerek Öldürüldü

Muğla'da 30 koyun zehirlenerek öldürüldü. Koyunların kim tarafından zehirlendiği henüz bilinmezken, Muğla İl Tarım Orman Müdürü Barış Saylak, konunun yakından takipçisi olacaklarını söyledi.

Muğla'da Hayvan Katliamı! 30 Koyun Zehirlenerek Öldürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde Kırcağız Mahallesi'nde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Ertuğrul Can Gezer'in sürüsünden 30 koyun, dün öğle saatlerinde zehirlenerek öldürüldü.

İhbar üzerine harekete geçen Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ölen hayvanlara otopsi yaptı. Koyunlardan alınan doku örnekleri İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne götürdü.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Gerekli patolojik ve toksikolojik analizler yapıldıktan hayvanların kesin ölüm nedeni belirlenecek. Muğla İl Tarım Orman Müdürü Barış Saylak, konunun yakından takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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