Muğla'da Feci Kaza: 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Ula'nın Akyaka Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, günübirlik tura katılan yerli turistleri taşıyan Mehmet D. idaresindeki 20 AIV 199 plakalı tur otobüsü iddiaya göre freni patlaması sonucu park halindeki 60 TS 868, 06 HKL 05 ve 34 FB 1282 plakalı araçlara çarptıktan sonra bir ikametin duvarına çarparak durdu.

Kazada bazı yolcular otobüsten fırlarken bazıları ise sıkıştı. İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Bu arada, kaza sonrası araçta sıkışan 4 kişi, kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Muğla Akyaka'da meydana gelen feci kaza ise başka bir aracın kamerası tarafından an be an kaydedildi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün hızla araçlara çarpması yer alıyor.