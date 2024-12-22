Muğla'da Düşen Helikopterin Hastaneye Çarpma Anları Ortaya Çıktı: Saniye Saniye Böyle Görüntülendi
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarptıktan sonra düşen ambulans helikopterin son görüntüleri ortaya çıktı. Helikopterin kalkış ve hastaneye çarpma anları anbean kaydedildi.
Muğla’dan Antalya’ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Ambulans helikopterin pistten havalanması ve hastane binasına doğru yönelmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde helikopterin pistten havalanması ve hastaneye doğru yönelmesi ve vatandaşın telaşı yer alıyor.
Kaynak: İHA
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