Muğla'da Düşen Helikopterin Hastaneye Çarpma Anları Ortaya Çıktı: Saniye Saniye Böyle Görüntülendi

Muğla’dan Antalya’ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Ambulans helikopterin pistten havalanması ve hastane binasına doğru yönelmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde helikopterin pistten havalanması ve hastaneye doğru yönelmesi ve vatandaşın telaşı yer alıyor.

Kaynak: İHA