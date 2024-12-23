Muğla'da Düşen Helikopterin Enkazı Kaldırıldı

Menteşe'deki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak düşen ambulans helikopterin enkazı, kaza kırım ekiplerinin çalışmaları sonrası TUSAŞ’a taşındı. Kazada hayatını kaybeden 4 sağlık çalışanının cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi.

Muğla'da Düşen Helikopterin Enkazı Kaldırıldı

Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı, kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından kaldırıldı.

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ekipleri kaza kırım çalışması yürüttü.

Muğla'da Düşen Helikopterin Enkazı Kaldırıldı - Resim : 1

Ekiplerin çalışmasının ardından ambulans helikopterin enkazı vinç yardımıyla tıra yüklendi. Kırıma uğrayan helikopter detaylı inceleme için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) götürüldü.

Dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

Muğla'da Düşen Helikopterin Enkazı Kaldırıldı - Resim : 2

Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, Adli Tıp Kurumuna gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemiş, cenazeler işlemlerinin ardından Antalya ve Mersin'e gönderilmişti.

Muğla'da Helikopter Kazası: Kaza Kırım Ekipleri İnceleme YaptıMuğla'da Helikopter Kazası: Kaza Kırım Ekipleri İnceleme YaptıGüncel

Kaynak: AA

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