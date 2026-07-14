Muğla'da 3 İlçede Peş Peşe Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Muğla'nın Kavaklıdere, Milas ve Ortaca ilçelerinde peş peşe yangın haberleri geldi. Milas'taki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ilerlerken, Ortaca'daki yangın kontrol altına alındı.

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Muğla'da 3 İlçede Peş Peşe Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
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İlk yangın, Kavaklıdere ilçesine bağlı Kurucova Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Kavaklıdere'deki müdahale sürerken saat 17.00 sıralarında Milas ve Ortaca ilçelerinden de yangın ihbarları geldi.

Milas ilçesi Gürçamlar Mahallesi Kazıklı-Bozbük mevkisinde çıkan yangının, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana doğru ilerlediği belirtildi.

ORTACA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Ortaca ilçesi Gölbaşı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangınların ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda çok sayıda orman işçisi, itfaiye ekibi ve hava aracı bölgelere sevk edildi.

Muğla'da 3 İlçede Peş Peşe Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Resim : 1

Havadan 2 helikopter, karadansa arazözler, itfaiye araçları ve su tankerleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA-ANKA

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