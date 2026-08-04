Muğla Yatağan'da Alevlerin Önü Kesildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarım arazisinde başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıklayarak vatandaşları kritik hava şartlarında daha dikkatli olmaya çağırdı.

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Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 12 helikopter, 18 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 185 personel sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

Vali İdris Akbıyık, yapıtığı açıklamada, ziraat alanında çıkan ve ormana sıçrayan yangının, ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti.

'YEŞİL VATANIMIZA SAHİP ÇIKALIM'

Akbıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Karadan ve havadan yangına hızla müdahale eden, fedakarca görev yapan ormanın kahramanlarına, itfaiye, emniyet, jandarma, AFAD, MUSKİ, 112 Acil Çağrı Merkezi, GAMER ekiplerimize, belediyelerimize ve özel sektörümüze teşekkür ediyorum. Hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde, yeşil vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım. Hep birlikte önlemlerimizi artırarak yeşil vatanımıza sahip çıkalım. Doğadaki canlıların yaşam alanlarını koruyalım."

Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi uyarısında da bulunan Akbıyık, vatandaşlardan anız yakmamalarını ve sigara izmaritlerini atmamalarını da istedi.

Kaynak: AA-DHA

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Muğla Orman yangınları
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