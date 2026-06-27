Muğla Seydikemer'deki Orman Yangını Kontrol Altında
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan uçak ve helikopterler, karadan ise çok sayıda arazözle gerçekleştirdiği yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.
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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan 3 helikopter ve 1 uçakla, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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