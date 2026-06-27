Muğla Seydikemer'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan uçak ve helikopterler, karadan ise çok sayıda arazözle gerçekleştirdiği yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan 3 helikopter ve 1 uçakla, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Muğla Orman yangınları
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Çanakkale Ayvacık'ta Deprem Çanakkale Ayvacık'ta Deprem
Temizlik Yaparken Milyonluk Oldular! 1 Kilo Altını Çöp Sanıp Attı Temizlik Yaparken Milyonluk Oldular! 1 Kilo Altını Çöp Sanıp Attı
ÇOK OKUNANLAR
Meclis'te Yeni Grup Hazırlığı İddiası: 'CHP’den 86 Milletvekili ve 74 İl Başkanı Bizim Partiye Katılıyor' 'CHP’den 86 Milletvekili ve 74 İl Başkanı Bizim Partiye Katılıyor'
Türk Sinemasının Efsanesi Kadir İnanır'ın Vasiyeti İle İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Yeğeni Son Anlarını Anlattı Türk Sinemasının Efsanesi Kadir İnanır'ın Vasiyeti İle İlgili Dikkat Çeken Açıklama
Avrupa'yı Yakan Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Çok Fena Yanacağız! İşte Beklenen Tarih Avrupa'yı Yakan Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Çok Fena Yanacağız! İşte Beklenen Tarih
İran'dan ABD Üslerine Misilleme Saldırısı: Tansiyon Yükseldi! 'Pişman Olacaklar' İran'dan ABD Üslerine Misilleme Saldırısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a Diplomasını Takdim Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Torununun Diplomasını Verdi