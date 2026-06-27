Muğla Seydikemer'deki Orman Yangını Kontrol Altında

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan 3 helikopter ve 1 uçakla, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankeri ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA