Muğla Seydikemer’de Orman Yangını: Alevler Rüzgarın Etkisiyle Büyüyor!
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan helikopterler, karadan ise çok sayıda arazözle yoğun şekilde müdahale ediliyor.
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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Gölbent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
RÜZGAR İTFAİYENİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 2 helikopter, karadan ise 6 arazöz ile 2 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
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