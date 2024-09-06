Muğla Milas'ta Ormanlık Alanda Yangın
Muğla Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Muğla’nın Milas ilçesi Etrenli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandaki yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına karadan ve havadan müdahale başlarken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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