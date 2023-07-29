Akbelen'de direniş devam ediyor: Nöbet alanı abluka altında!

Ağaç kesiminin sürdüğü Akbelen Ormanı'nda nöbet alanı abluka altına alındı.

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Akbelen'de direniş devam ediyor: Nöbet alanı abluka altında!

Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

Bugün Akbelen’de köylülere destek vereceğini duyuran pek çok çevreci sivil toplum kuruluşu üyesi, direniş alanına alınmadı. Jandarma, bölgeye giden yolların girişlerini barikatlarla kapattı. Farklı illerden gelen çevreciler, yolları kapatarak; yasağı protesto etti. Jandarma müdahalesinde çevreciler gözaltına alındı.

İkizköylü Nejla Işık, şunları söyledi:

“Bulunduğumuz nöbet alanının karşısına, saat 06.00’da; bütün kesim ekipleri gelmişler kesmeye. Oradaki arkadaşlarımıza, kimseye ulaşamıyoruz, yine jammer koymuşlar. Alana girmeye çalıştık, aşağıdan sokmuyorlar. Buraya gelmeye çalışan yüzlerce insan vardı, otobüslerle; sabah buraya ineceklerdi. Buraya 5 kilometre uzaklıkta; Beçin’de, Çamköy’de yine yollar kesilmiş. Ve Beçin’de, trafik kazası olduğundan dolayı geçiremiyoruz demişler, yalan. Burada Akbelen Ormanı’nı yok ediyorlar. Burada gözümüzün içine baka baka ağaçları katlediyorlar. Araçlardan inin yürüyerek gelin. Burada kaza maza yok. Burada cenaze var zaten. Burada büyük bir cenaze var. Burada çamların cenazesi var.”

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