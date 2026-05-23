Muğla Datça'da Şiddetli Deprem
AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.34'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 12.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirildi.
Ege Denizi, öğleden sonra meydana gelen bir sarsıntıyla sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan resmi açıklamaya göre, Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.
Depremin gerçekleşme saati ise 16.34 olarak bildirildi.
12.4 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLUŞTU
AFAD'ın sismik verilerine göre, depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olarak tespit edildi. Sarsıntının yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanırken, depremin çevre yerleşim yerlerinde hissedilip hissedilmediğine dair henüz olumsuz bir ihbar ya da can ve mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 23, 2026
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [135.78 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-05-23
Saat:16:34:18 TSİ
Enlem:35.61833 N
Boylam:26.72889 E
Derinlik:12.4 km
Kaynak: Haber Merkezi