Muğla Datça'da Şiddetli Deprem

Ege Denizi, öğleden sonra meydana gelen bir sarsıntıyla sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan resmi açıklamaya göre, Ege Denizi'nde yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.

Depremin gerçekleşme saati ise 16.34 olarak bildirildi.

12.4 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLUŞTU

AFAD'ın sismik verilerine göre, depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olarak tespit edildi. Sarsıntının yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklanırken, depremin çevre yerleşim yerlerinde hissedilip hissedilmediğine dair henüz olumsuz bir ihbar ya da can ve mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi