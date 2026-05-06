Muğla Datça Açıklarında Deprem
AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.23'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10.32 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 6, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - [193.09 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-05-06
Saat:09:23:19 TSİ
Enlem:34.95417 N
Boylam:27.43389 E
Derinlik:10.32 km
Detay:https://t.co/UvctHx7jf9@afadbaskanlik
