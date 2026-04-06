Muğla Büyükşehir Belediyesi Yöneticisine 'Taciz'den Gözaltı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı L.A., üniversite öğrencisine yönelik 'nitelikli cinsel taciz' iddiasıyla gözaltına alındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi D.Ç.’nin, iş başvurusu kapsamında sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği L.A. ile yaptığı görüşmeler sırasında uygunsuz mesajlara maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, L.A.’yı Menteşe ilçesinde gözaltına aldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir’deki adreslerinde de arama yapıldığı belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı L.A. hakkında adli süreç devam etmektedir. Süreç netleştiğinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

