Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan Yangın İsyanı: 'Hepsi İnsan Kaynaklı'

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Muğla'da Bayır Mahallesi'ndeki ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için ekipler koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ederken yangına ilişkin son durumu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tv100'de açıkladı.

'KONTROL ZORLAŞIYOR'

Aras'ın yangına ilişkin açıklaması şöyle:

* Şu anda yangının en yoğun olduğu bölgedeyiz. Çok büyük bir alanda yangın devam ediyor. Köylerimiz, mahallelerimiz ormanın içinde olduğu için dağınık bir yerleşimimiz var. Orada insanımızı, evlerimizi, canlıları korumaya gayret ediyoruz. OGM ekipleri 10 uçak, 18-20 helikopterle sürekli müdahale ediyorlar ama burası bir vadi, kontrol zorlaşıyor. Gönüllülerimiz, muhtarlarımız, vatandaşlarımız, ekiplerimiz az hasarla atlatmaya çalışıyoruz ama durmadı rüzgar.

* Meskun mahalleri kontrol altına aldık ama ormanda erişilemeyen bölgelerde devam ediyor. Seydikemer, Bayırköy, Ortaköy, Dere ve Çatak mahallelerinde yangın etkili oluyor. Rüzgar devam ederse alan genişleyebilir.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

* Vatandaşlarımızdan yaralı ya da can kaybı yok. Seydikemer Devlet Hastanesi kısmen boşaltıldı. Vatandaşlarımız da duman altındalar ve birçoğu evini terk etti. Gerekli tedbirleri aldık. Ormanlık arazi, zeytinlikler gibi alanlarda yangın devam ediyor, söndürme çalışmalarına katılıyorlar.

TRAFİK KONTROLLÜ SÜRÜYOR

* Yol kapatmada ekiplerin çalışabilmesi için bu yolların trafikten arındırılması gerekiyor. Tamamen bir yol kapatma yok. Antalya-Muğla arasında Seydikemer yolunda kontrollü devam ediyor trafik.

'BU YANGINLARIN HEPSİ İNSAN KAYNAKLI'

* Vatandaşlarımıza yalnızca uyarım şu olacak: Bu riskli dönemde hiç kimse yangına sebebiyet verecek bir adım atmasın. Bu yangınların hepsi insan tarafından kaynaklanıyor. Evin etrafındaki otları temizlerken, piknik yaparken ufak bir yeri tutuştururken yangın yayılıyor bir anda. Arkadaşlarımız yangın çıktıktan sonra başa da çıkamıyor. Yangını hiç çıkarmamak en doğrusu. Lütfen herkes çok dikkat etsin bu cennet vatanımızı koruyalım, çok riskli bir dönemden geçiyoruz.

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANI AKDENİZLİ: '127 EVİ BOŞALTTIK'

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de tv100 canlı yayında şu bilgileri aktardı: "Sabahın erken saatlerinde Bayır mahallesinde çıkan yangının ardından 4 mahallemiz ciddi anlamda yangından zarar gördü. Bölgede, bizim ekiplerimiz, orman işletme ekiplerimiz, 50 arazöz, helikopterler, su tankerleri, bin 500 kişilik personelle sahadayız. Tedbir amaçlı 127 civarında evimizi boşalttık, bin 200 vatandaşımızı güvenli bölgeye aldık. Seydikemer yolumuzu, ara yollarımızı kapattık tedbir amaçlı. Ulaşımı sahil yolundan sağlıyor vatandaşlarımız. Şu anda bir can kaybımız yok, bizi en çok bu acının yanında teselli eden şey bu. Yangın Bayır mahallesinde çıktı. Ardından Sarıyer mahallemizde ve Dere ve Çatak mahallemize doğru devam etti. Şu an nerelerin yandığını görebiliyoruz. Devletimiz tüm ekipleriyle sahada, vatandaşlarımızı da sakinliğe davet ediyorum. İnşallah kontrol altına alırız."