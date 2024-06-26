Muğla-Aydın arası deniz otobüsü seferleri başlıyor

Deniz ulaşımını daha verimli hale getirmek ve denizlerden daha fazla faydalanmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum-Turgutreis-Didim ve Fethiye-Marmaris güzergahlarında deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan proje ile özellikle yaz aylarında karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm olarak, deniz yolu toplu taşıma hatları oluşturuldu.

İLK SEFER KABOTAJ BAYRAMI’NDA

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile başlayacak Didim-Turgutreis-Bodrum seferi, 1 Temmuz 2024 Kabotaj Bayramı'nda Didim’den başlayacak. 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.30’da Didim D-Marin Yolcu İskelesi’nde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılımı ile açılış töreni düzenlenecek.

DİDİM-TURGUTREİS

Proje ile Aydın Didim-Muğla Bodrum Turgutreis arası karayolu ile 140 km olan mesafe, yaz aylarındaki trafik yoğunluğu ile yaklaşık 3 saatte gidilebilirken, 21 deniz mili uzunluğundaki denizyolu hattının deniz otobüsleri ile 1 saatte gidilecek. 450 kişilik deniz otobüsleri ile iki turizm merkezi arasındaki mesafe kısalırken, trafik yoğunluğunun da azalması hedefleniyor. Bu proje ile hem yerli hem de yabancı turistler için daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak. Ayrıca Turgutreis-Bodrum arası 14 km’lik mesafeyi yaz aylarında 1 saatte gidebilen vatandaşlar deniz otobüsü ile bu mesafeyi 35 dakikada gidebilecek.

MARMARİS-FETHİYE

Marmaris-Fethiye arası deniz otobüs seferleri ile kara yolu ile yaklaşık 140 km, denizden ise 48.5 deniz mili olan mesafe, deniz otobüsleri ile 2 saatte gidilecek.