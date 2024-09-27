Muğla Açıklarında Yine Göçmen Vakası: 23 Kişi Kurtarıldı

Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla Açıklarında Yine Göçmen Vakası: 23 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 23 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 23 düzensiz göçmeni kurtararak limana getirdi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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