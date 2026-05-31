Muğla Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Ege Denizi Muğla açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre saat 19.10'da kaydedilen depremin büyüklüğü 3,5 (Ml) olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 146,5 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirtildi.
AFAD verilerine göre sarsıntı yerin 5,15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
