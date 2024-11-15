Muğla Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem
Türkiye'nin dört bir yanı depremlerle sarsılıyor. Malatya ve Rize'nin ardından bu kez Muğla sallandı. AFAD; Muğla açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nden 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 16.42'de meydana geldiği belirtilen deprem derinliği ise 9.35 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [79.58 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-11-15
Saat:16:42:50 TSİ
Enlem:36.31444 N
Boylam:26.69389 E
Derinlik:9.35 km
Detay:https://t.co/hkhJvJYNVl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bugün Türkiye'nin birden fazla noktası da depremlerle sarsıldı.
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde Rize'de ise 4.7 büyüklüğünde olan depremler iki kente komşu illerde de hissedildi.
Yaşanan depremlerde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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