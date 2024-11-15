Muğla Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nden 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.42'de meydana geldiği belirtilen deprem derinliği ise 9.35 kilometre olarak ölçüldü.

Bugün Türkiye'nin birden fazla noktası da depremlerle sarsıldı.

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde Rize'de ise 4.7 büyüklüğünde olan depremler iki kente komşu illerde de hissedildi.

Yaşanan depremlerde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem