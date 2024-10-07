Müge Anlı'da Şoke Eden Anlar! Duyanlar Kulaklarına İnanamadı: Eşi Yüzüne Tükürdü

Konu aldığı olaylarla sık sık gündeme gelen Müge Anlı’da kendisinden 20 yaş küçük bir kadın tarafından tam 2 milyon TL dolandırılan adam anlattıklarıyla şoke etti. Eşinin yanında itiraflarda bulunan adam, adeta tükürük yağmuruna tutuldu.

Esma isimli kadın 36 yıllık eşi İbrahim ile Müge Anlı’nın programına katıldı. Eşi İbrahim’in kendisine yaşattıklarını anlatan Esma Hanım, dinleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Geçen sevgililer gününde ihanete uğradığını belirten Esma, eşinin kendisinden tam 20 yyaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını belirtti. Duyduklarına inanamayan Müge Anlı ise, "Allah seni bildiği gibi yapsın” dedi.

Eşinin hastanede tedavi gördüğü dönemde tanıştığı, Selma isimli kadın tarafından 2 milyon TL’ye yakın dolandırıldığını söyleyen İbrahim isimli adam, düğünden kalan bütün altınları ve eşi Esma'nın bütün birikimini Selma'ya kaptırdığını itiraf etti.

Programda hata yaptığını söyleyen İbrahim, "Ben büyük bir hata yaptım. Kendi isteğimle oldu. Kendim verdim, bozdurduk harcadık. O benden bilezik istemedi. Sağda solda yeme içmede ve alışverişte yedik. 100 bin TL'lik cep telefonu aldım. Kızlarına kurs parası ödedim. Kızının nişan masraflarına para ödedim. Otellere falan gittik” diye konuştu.

Selma’nın kendisinden bir karar vermesini istediğini söyleyen İbrahim, "Eşimi seçtim, sonra beni kovdu” dedi. Programda Selma isimli kadınla görüşmeye devam ettiğini belirten İbrahim, "Bazen görüşüyoruz. 5 dakika konuşuyoruz fazla konuşmuyoruz.” Dedi. Bunu duyan eşi Esma ise, İbrahim’in yüzüne tükürdü.

SELMA TELEFONLARA ÇIKMADI

İbrahim’in kendisini dolandıran Selma ile görüşmeye devam ettiğini duyan Müge Anlı, "Kadına şiddete karşıyız ama mesela erkeğe şiddete böyle bir durumda karşı mıyız? Allah seni bildiği gibi yapsın” diyerek tepki gösterdi. Kendisini dolandırdığını iddia ettiği kadınla en son bir hafta önce görüştüğünü söyleyen İbrahim, alyans taktıklarını açıklayarak, Selma’nın "Müge'ye çıkarsan beni göremezsin" dediğini aktardı. Selma isimli kadın ise programa çıkmayı reddetti.