Müge Anlı'da Skandal Anlar! Cinayeti Ağzından Kaçıran Şüpheli Canlı Yayından Kaçtı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine skandal bir olay yaşandı. Geçen hafta programa 18 yıl önce Kastamonu'da kaybolan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu’nu bulmak için kızı katıldı. Programda annesinin bulunmasını isteyen Sevim Terzi ağabeyi Aydın Musaoğlu'nun annesini öldürdüğünden şüphelendiğini ifade etmişti. İddiaların ardından Aydın Musaoğlu stüdyoya gelmiş ve hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Musaoğlu, ayrıca canlı yayında Aydın'ın cinayeti işlediğini ağzından kaçırmış ve o anları Müge Anlı yakalamıştı.

Aydın Musaoğlu, yayın sonrası otelden çıkıp gitti. Artık yayına katılmak istemediğini söyleyen Aydın, eşinin yanına köye döneceğini söylemişti. Ancak Aydın Musaoğlu’nun Kastamonu’na doğru yola çıktığını öğrenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili operasyon başlattı. Kayıp kadının oğlu Aydın Musaoğlu, otobüste yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alındı.