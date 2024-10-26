Müge Anlı'da Oğlunu Arıyordu: Türkiye'nin Konuştuğu Seyfi Birbir İntihar Etti, Bahçede Ölü Bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan kayıp çocuğun babası Seyfi Birbir, evinde cansız halde bulundu. Birbir, geçen gün de kendisine kesici halde zarar vermiş halde bulunmuş ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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Müge Anlı'da Oğlunu Arıyordu: Türkiye'nin Konuştuğu Seyfi Birbir İntihar Etti, Bahçede Ölü Bulundu

İşlediği konularla sık sık kamuoyunun gündemine oturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Serdar isimli çocuğunu arayan Seyfi Birbir’in çocuğunu başka bir aileye satmış olabileceği ya da öldürmüş olabileceği iddia ediliyordu. Seyfi Birbir, evinde ölü bulundu.

Müge Anlı'da Oğlunu Arıyordu: Türkiye'nin Konuştuğu Seyfi Birbir İntihar Etti, Bahçede Ölü Bulundu - Resim : 1

Serdar’ın annesi Hacer Çınaroğlu, oğlunu bulmak için Müge Anlı’dan yardım istemiş ve 2 haftadır aranan çocuktan haber çıkmamıştı. Anne Hacer Çınaroğlu, eski kocası Seyfi Birbir’in 4 yaşındaki Serdar’ı birine verdiğini iddia etmişti.

Müge Anlı'da Oğlunu Arıyordu: Türkiye'nin Konuştuğu Seyfi Birbir İntihar Etti, Bahçede Ölü Bulundu - Resim : 2

Baba Seyfi ise, 15 yıl önce çocuğunu bulduğunu ve görüştüğünü söylemiş ve "Pazartesi günü sağ tarafımda oğlum Erdal sol tarafımda da Doğukan olacak, verdiğim çocuk” demişti. Ancak Müge Anlı, canlı yayında, Birbir’in kendisine zarar verdiğini duyurmuş, Anlı’nın muhabiri ise Birbir’in klozette oturur pozisyonda kesici aletle kendisine zarar verdiğini belirtmişti.

Seyfi Birbir, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, Sakarya’daki evine döndü. Birbir, Adapazarı ilçesindeki evinde intihar etti. Evinin bahçesinde ipe asılı halde bulunan Birbir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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