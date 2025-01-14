Müge Anlı’da Kan Donduran İtiraf! 20 Yıllık Cinayet İki Cinayeti Daha Ortaya Çıkardı, Canlı Yayında Gözaltına Alındı
20 yıllık Nezaket Uyur cinayetinin çözülmesinin ardından Müge Anlı’da aranan Nezaket Uyur’un köylüsü olan 2 kadının daha aynı kişiler tarafından katledildiği itirafı kan dondurdu. Sabri isimli kişi “Adil bana cinayeti üstlenmemi söyledi. Kabul etmeyince Mustafa'yla birlikte beni dövdüler. Cenazelerin yerini gösterebilirim” itirafı sonrası canlı yayında gözaltına alındı.
Kaynak: Müge Anlı
Habibe, Sevile ve Nebile isimli kardeşler, 2005 yılından bu yana kayıp olan anneleri Nezaket Uyur’u aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Kardeşler, annelerinin babaları Yusuf Bığrık tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.
20 YILLIK CİNAYET ÇÖZÜLMÜŞTÜ
Canlı yayına bağlanan bir gizli tanık genç kadının Yusuf Bığrık ve kayınbiraderleri tarafından katledildiğini sonrada ormanlık alana atıldığını söylemişti. Kan donduran iddiaların ardından Nezaket Uyur’un aile içi infaz sonucu öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Türkiye’nin konuştuğu cinayet sonrasında Adem Bığrık, Yusuf Bığrık, Nurettin Bığrık, Hüseyin Kılıç, Mustafa Sarıkaya gözaltına alınmıştı.
AYNI KÖYDEN 2 KADIN DAHA KAYBOLMUŞTU
Nihat Önel, Yusuf Bığrık'ın kendisine cinayet için 6 bin 500 lira verdiğini, Uyur'u öldürdükten sonra ormanlık alanda toprak ve yapraklarla gizlemeye çalıştıklarını, çantasını ve kimliğini de yaktıklarını itiraf etmişti.
20 yıllık Nezaket Uyur cinayetinin çözülmesinin ardından genç kadınla aynı köyden kayıp kadınlar ortaya çıkmıştı. Nezaket K. ve Zekiye A.'ın da cinayete kurban gittiği iddiaları dikkat çekmişti.
AYNI İSİMLER BAŞKA CİNAYETTE ANILDI
Kayıp kadınları aramak için Müge Anlı’ya gelen akrabaları, dini nikah kıyan teyze oğlu Adil Ö.'den şüphelendiklerini söylemişti. Öte yandan kadınların tecavüze uğradığı, görüntülerinin kaydedildiği de iddia edilmişti.
Programda konuşan Sabri isimli kişi Nezaket Uyur’un ölümünde ismi geçen ve tutuklanan Hüseyin Kılıç’ın kayıp olarak aranan Nezaket K. ve Zekiye A.'ı da öldürdüğünü iddia etti.
CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ
Sabri “Adil bana cinayeti üstlenmemi söyledi. Kabul etmeyince Mustafa'yla birlikte beni dövdüler. Cenazelerin yerini gösterebilirim” dedi. Kadınların cesetlerinden birinin İstanbul, diğerinin ise Çanakkale’de olduğunu iddia eden Sabri, itiraf sonrası canlı yayında gözaltına alındı.
Nihat Önel'in Nezaket Uyur'un telefonunu aldığı ve köylüsü Mustafa Sarıkaya'nın sahibi olduğu hattı takarak telefonu kullandığı ortaya çıktı.