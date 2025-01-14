Müge Anlı’da Kan Donduran İtiraf! 20 Yıllık Cinayet İki Cinayeti Daha Ortaya Çıkardı, Canlı Yayında Gözaltına Alındı

Habibe, Sevile ve Nebile isimli kardeşler, 2005 yılından bu yana kayıp olan anneleri Nezaket Uyur’u aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmuştu. Kardeşler, annelerinin babaları Yusuf Bığrık tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.