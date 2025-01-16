Müge Anlı'da Çifte Düğüm 11 Gün Arayla Çözüldü... 18 ve 20 Yıllık Cinayetlerde Sır Perdesi Kalktı

28 yaşındayken kaybolan ve 20 yıl boyunca akıbeti belirsiz olan Nezaket Uyur'un bir cinayete kurban gittiği Müge Anlı'da ortaya çıktı. Nezaket Uyur cinayetinin çözülmesinin ardından iddiaların yöneldiği isimlerle bağlantılı 3 kadının daha yıllardır ortada olmadığı ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA İTİRAF

Kayıp Nezaket Kışı'nın kuzeni S.Ö., programda yaptığı itirafında iki cenazenin yerini bildiğini söyledi; İstanbul ve Edirne Keşan'da olmak üzere iki ayrı yer gösterdi. Canlı yayında emniyet güçleri tarafından alınan S. Ö., sorgusunda kayıp 3 kadından biri olan Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı.

'YAP DEDİLER, YAPTIM'

S. Ö., Zekiye Aydın cinayetini itiraf ederken, öldürülen Zekiye Aydın'ın mallarını gasp ettiği ve yıllarca ev kiralarını topladığı ortaya çıkan yeğeni A. Ö.'nün cinayetin azmettiricisi olduğunu söyledi. Öte yandan cinayeti neden işlediği sorusuna “Yap dediler, yaptım” dediği öğrenildi. Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı S. Ö., kasten öldürme suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA