Mudanya Belediyesi'nin 2025 Bütçesi Kabul Edildi

Mudanya Belediye Meclisi’nin 2024 yılı ekim ayı toplantısı, dün MUDAŞ’ta gerçekleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’ın yönettiği toplantıda, 2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı görüşüldü. Toplantıda, 1 milyar 337 milyon 290 bin Türk lirası olarak belirlenen 2025 yılı gelir gider bütçesi onaylandı.

2025 yılı mali bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Başakn Dalgıç, şunları söyledi:

“Önceliğimiz belediyemizin ve iştiraklerinin borçlarını ödemek ve faiz yükünden kurtulmaktır. İller Bankası’ndan gelen bütçede, yüzde 41 civarında kesinti yapıldı. Göreve başladığımızda kasamızda paramız yoktu. Şimdi paramız var. Bir hizmet aldığımız zaman başımız dik bir şekilde parasını ödeyebiliyoruz. İki kreş, soğuk hava deposu, dernekler yerleşkesi başta olmak üzere projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Halitpaşa Kapalı Pazar Yeri’ni Gençlik Merkezi’ne dönüştüreceğiz. Kamulaştırma ve restorasyon projelerimiz var. Bütçemizi halka ve hizmetlere harcayacağız.”

Meclis toplantısı boyunca kadın meclis üyeleri “Kadın, Çocuğa, Hayvana, Dokunma, Şiddete, Susma” yazılı dövizleri tutarak şiddeti protesto etti. Mecliste ayrıca ilçeye güneş enerji santrali kurulması konusunda gerekli izinlerin alınmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA