Mucizenin Adı 'Luna': Kumluca’daki Alevlerin Arasından Kaçıp Kurtarma Ekiplerine Sığınan Kedi Hayata Tutundu

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 50 hektarlık ormanı küle çeviren yangında, tüm vücudu ve patileri yanmasına rağmen hayatta kalmayı başaran 'Luna' isimli kedi umut oldu. Alevlerin ortasından sıyrılarak kurtarma ekiplerinin kollarına koşan Luna'nın kritik tedavi süreci Kemer'deki bir klinikte devam ediyor.

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen, 50 hektardan fazla ormanlık alanın yanı sıra çok sayıda ev ve tarım arazisinin kül olduğu büyük yangının ardından, yürekleri ısıtan bir yaşam mücadelesi hikayesi ortaya çıktı.

Alevlerden evcil hayvanlar da etkilendi.Yangını haber alır almaz bölgeye giden Kemer Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllü veteriner hekimler, yangından etkilenen kaplumbağa, kedi ve köpekleri güvenli bölgeye taşıdı.

TÜM VÜCUDU YANMASINA RAĞMEN KURTARMA EKİPLERİNE KOŞTU

Ekiplerin çalışması sırasında alevlerin arasından çıkarak yardım ekiplerine ulaşan "Luna" isimli kedi, Kemer'deki bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.

Mucizenin Adı 'Luna': Kumluca’daki Alevlerin Arasından Kaçıp Kurtarma Ekiplerine Sığınan Kedi Hayata Tutundu - Resim : 1

Tüyleri ve bıyıkları tamamen yanan, yüzü, kulakları, sırtı ve patilerinde yanık oluşan kedi, ilk müdahalenin ardından yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Mucizenin Adı 'Luna': Kumluca’daki Alevlerin Arasından Kaçıp Kurtarma Ekiplerine Sığınan Kedi Hayata Tutundu - Resim : 2

'BU YAŞAMA AZMİ ONU İYİLEŞTİRECEK'

Kedinin tedavisini üstlenen veteriner hekim Olgun Aslan, 2021'deki Manavgat orman yangınının kendilerine önemli bir tecrübe kazandırdığını söyledi. O dönemde de veteriner hekimler olarak organize olup yardıma muhtaç hayvanlara destek verdiklerini belirten Aslan, kliniklerini yangından etkilenen hayvanlara açtıklarını ifade etti.

Mucizenin Adı 'Luna': Kumluca’daki Alevlerin Arasından Kaçıp Kurtarma Ekiplerine Sığınan Kedi Hayata Tutundu - Resim : 3

Kumluca'da yangının başlamasıyla teyakkuza geçtiklerini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Yangın bölgesine yakın çok sayıda kedi ve köpek olduğunu öğrendik. Onları güvenli alana taşıdık. Bu sırada uzun tüyleri tamamen yanmış, yüzünde, kulaklarında, patilerinde, sırtında ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar bulunan 'Luna' kliniğimize getirildi.

Mucizenin Adı 'Luna': Kumluca’daki Alevlerin Arasından Kaçıp Kurtarma Ekiplerine Sığınan Kedi Hayata Tutundu - Resim : 4

Acil müdahalesini yaptık. Tedavisi yaklaşık 10 gün daha sürecek. Yangının içerisinden çıkmayı bir şekilde başarmış. Tüm vücudu ve tüyleri yanmasına rağmen alevlerin arasından çıkarak yardım ekiplerine koşmuş. Bu yaşama azmi, iyileşme sürecine de olumlu katkı sağlayacaktır."

Mucizenin Adı 'Luna': Kumluca’daki Alevlerin Arasından Kaçıp Kurtarma Ekiplerine Sığınan Kedi Hayata Tutundu - Resim : 5

Aslan, yangın bölgesinden çıkarılan "Luna"nın yanı sıra 11 kedi ile 9 köpeğin de barınma ihtiyacını karşıladıklarını, ısı çarpması yaşayan bir köpeğin de tedavisini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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