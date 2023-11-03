Mücadele dersini öğretmenler verecek

İktidarın sürekli değişen eğitim politikaları, özel sektör okullarını, patronlarını teşvik etmesi sadece öğrenciler ile veliler üzerinde değil, öğretmenler ve özel okul çalışanları üzerinde de büyük baskı yaratıyor. Bu baskıya karşı Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası kuruldu ve kısa sürede yaklaşık on bin üyeye ulaştı.

Gündem Emek programında Kıvanç Eliaçık’ın konuğu olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edibali, kamuya atanamayan öğretmenler nedeniyle özel sektöre büyük bir yığılma olduğunu, bu nedenle ücretlerin düştüğünü, çalışma koşullarının kötüleştiğini anlattı. Çocuklarını yüksek ücretler ödeyerek özel okullara gönderen velilerde, bu okullarda eğitim veren öğretmenlerin de yüksek ücretler aldığına ve iyi koşullarda çalıştığına yönelik bir algı olduğunu belirten Edibali sektörde durumun tam tersi olduğunu söyledi.

Sendikanın İstanbul Temsilcisi Sümeyye Altundağ ise eğitimin tümünde olduğu gibi özel sektörde de kadın sayısının çok yüksek olduğunu hatırlatarak eşit işe eşit ücret talep ettiklerini dile getirdi.

Kıvanç Eliaçık’ın öğretmen hareketinin sendikal hayata katkılarını hatırlattığı programda Edibali ve Altundağ, tüm özel okul çalışanlarını sendikalarına destek vermeye çağırdı.

Söyleşinin tamamını buradan izleyebilirsiniz.