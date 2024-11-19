Muazzez İlmiye Çığ Son Yolculuğuna Uğurlandı
Mersin’de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında hayata veda eden Sümerolog, arkeolog ve dil bilimci Muazzez İlmiye Çığ, düzenlenen törenle toprağa verildi. Çığ için Toroslar ilçesindeki Mersin Şehir Mezarlığı’nda cenaze namazının ardından defin işlemi gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
Törene Çığ’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Koral Ömür, eski milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler, sanatçılar ve çok sayıda seveni katıldı. Çığ’ın öğrencileri de törende hazır bulundu. Katılımcılar, bilim dünyasına yaptığı katkılarla tanınan Çığ için gözyaşı dökerken, onun mirasına duydukları minneti dile getirdi.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ndeki eğitiminin ardından Sümeroloji uzmanı olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne atanan ve burada önemli bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, 17 Kasım’da Mersin’in Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmış ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Çığ’ın akademik çalışmaları, bilimsel literatürde kalıcı izler bırakırken, Türk bilim dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alıyordu.
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?
Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi ve 1931'de, 17 yaşına geldiğinde ilkokul öğretmeni yetiştiren bu okuldan mezun oldu.
Yaklaşık beş yıl boyunca,Eskişehir'de öğretmenlik yaptı 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü'ne kaydoldu.
1940'ta diplomasını aldıktan sonra, Antik Şark Eserleri Müzesi'nde on yıl sürecek kariyerine, kurumun arşivlerinde tercüme edilmeden ve tasnif edilmeden saklanan binlerce çivi yazılı tablet alanında uzman olarak başladı.
1960'ta Heidelberg Üniversitesinde 6 aylık bir çalışma yaptı. 1965'te Roma'da sergilenen Hitit sergisini bu şehirden alarak Londra'ya götürdü. 1972'de emekliye ayrıldı.
Emeklilikten sonra bir süre yurtdışında yaşayan Muazzez İlmiye Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji kongresine katıldı. Prof. Kramer'in History Begins at Sumer adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da "Tarih Sumer'de Başlar" adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.
Topkapı Müzesi Müdürü M. Kemal Çığ ile 1940 ve 1983 yılları arasında evli olan Muazzez İlmiye Çığ, 2 kız evlat sahibi.
Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar yapan yazar, Türkiye'de kadın haklarının önde gelen savunucularından biri olarak biliniyordu.