Muazzez Abacı'nın Eski Eşi Cezaevinde Ölü Bulundu

Muazzez Abacı’nın eski eşi Hasan Heybetli tutuklu bulunduğu cezaevinde 75 yaşında hayatını kaybetti

Son Güncelleme:
Muazzez Abacı'nın Eski Eşi Cezaevinde Ölü Bulundu

Hasan Haybetli saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu.

Sanatçı Muazzez Abacı’nın da eski eşi olan Heybetli'nin ölüm nedeni yapılan incelemeden sonra belli olacak.

MUAZZEZ ABACI'NIN ESKİ EŞİ

Hasan Heybetli, 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlandı. İkili 1980’de evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. İkili 1989’da bir kez daha evlendi. Çiftin ikinci kez yaptıkları evlilik ise 1993’te son buldu.

Muazzez Abacı, 'Alzheimer' iddialarına çektiği video ile noktayı koyduMuazzez Abacı, 'Alzheimer' iddialarına çektiği video ile noktayı koyduKültür - Sanat

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Fırıncıların Gizli Tarifi: Yumurta Yerine Bu Sırla Pidenizi Nar Gibi Kızartın Fırıncıların Gizli Tarifi: Yumurta Yerine Bu Sırla Pidenizi Nar Gibi Kızartın
Astrolog Dinçer Güner, Fırsat Kapısından Girecek Burçları Sıraladı! Etkisi 3 Gün Sürecek Astrolog Dinçer Güner, Fırsat Kapısından Girecek Burçları Sıraladı! Etkisi 3 Gün Sürecek
İmamoğlu Doğruladı! 'Diploması Yasal' Diyen Dekan İstifa Ettirildi: 'Öyle Baskı Yaptılar ki...' İmamoğlu Doğruladı! 'Diploması Yasal' Diyen Dekan İstifa Ettirildi
Tartışmalı Siber Güvenlik Kanunu Meclisten Geçti Tartışmalı Siber Güvenlik Kanunu Meclisten Geçti
ÇOK OKUNANLAR
Bot Kazasında Ölümden Dönmüşlerdi... Sabancı Çifti Boşanıyor 29 Yıllık Evlilik Bitiyor
Denetimlerde En Çok Vergi Kaçıran Sektörler Açıklandı! İlk Sıradakilere Çok Şaşıracaksınız: Rekor Para Cezası Kesildi Denetimlerde En Çok Vergi Kaçıran Sektörler Açıklandı
İhtiyacınız Olan Sadece Alüminyum Folyo! Tencere Temizliğinden Bıçak Bilemeye Kadar... İhtiyacınız Olan Sadece Alüminyum Folyo! Tencere Temizliğinden Bıçak Bilemeye Kadar...
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyelerinin Ne Zaman Ödeneceği Belli Oldu SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek
Tüm Motosiklet Sürücülerini İlgilendiriyor! Bu Hataya Düşen Yandı Çok Büyük Cezası Olacak Tüm Motosiklet Sürücülerini İlgilendiriyor! Bu Hataya Düşen Yandı Çok Büyük Cezası Olacak