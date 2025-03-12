Muazzez Abacı'nın Eski Eşi Cezaevinde Ölü Bulundu

Hasan Haybetli saat 19.00 sıralarında koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı cezaevinde incelemelerde bulundu.

Sanatçı Muazzez Abacı’nın da eski eşi olan Heybetli'nin ölüm nedeni yapılan incelemeden sonra belli olacak.

MUAZZEZ ABACI'NIN ESKİ EŞİ

Hasan Heybetli, 1979 yılında Muazzez Abacı ile nişanlandı. İkili 1980’de evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. İkili 1989’da bir kez daha evlendi. Çiftin ikinci kez yaptıkları evlilik ise 1993’te son buldu.

Kaynak: Haber Merkezi