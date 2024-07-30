Muayenesiz ATV’yi Ehliyetsiz Sürdü, Cezadan Kaçamadı

Aksaray'da muayenesiz ATV'yi ehliyetsiz şekilde kullandığı tespit edilen şahsa, 27 bin lira ceza kesildi.

Muayenesiz ATV’yi Ehliyetsiz Sürdü, Cezadan Kaçamadı

Aksaray’da muayenesiz ATV ile ehliyetsiz trafiğe çıkan ve polisin uygulamasına takılan sürücüye 27 bin TL ceza kesildi.

Olay, Dere Mahallesi 904 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı bekçilerle birlikte yol kontrolü yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ADR 973 plakalı ATV’yi durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü V.D.’nin (25) ehliyetsiz olduğu anlaşılırken plakası sorgulanan ATV’nin ise muayenesiz olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri çağırıldı.

Alkolmetre üfletilerek alkol muayenesinden geçirilen ATV sürücüsünde alkol bulunmadığı tespit edilirken sürücüye muayenesiz ATV’yi ehliyetsiz olarak kullanmak ihlallerinden 27 bin TL para cezası kesildi. İşlemlerin ardından trafikten men edilen ATV olay yerine çağırılan çekiciyle otoparka çektirildi.

Kaynak: İHA

İntihar Notuyla Ortadan Kaybolan Kişi Akrabasının Evinden Çıktı İntihar Notuyla Ortadan Kaybolan Kişi Bulundu
İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Çekildi! 2 Ölü İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Çekildi!
Tatilde Berbere Gidenlere Çıkan Fiyat Beyinleri Yakacak Tatilde Berbere Gidenlere Çıkan Fiyat Beyinleri Yakacak
Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor Türkiye'deki En İyi İlçelerden Biriymiş! Gidenler Bu İlçeden Geri Dönmek İstemiyor
ÇOK OKUNANLAR
La Liga Devi Galatasaray'ın Yıldızına Talip Oldu La Liga Devi Galatasaray'ın Yıldızına Talip Oldu
Ellerini Ölüm İçin Kaldırdılar! 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten Geçti 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten Geçti
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor
İntihar Notuyla Ortadan Kaybolan Kişi Akrabasının Evinden Çıktı İntihar Notuyla Ortadan Kaybolan Kişi Bulundu
Olimpiyatlarda Üçüncü Gün: Japonya Liderlik Koltuğunu Bırakmıyor Olimpiyatlara Japonya Damgası