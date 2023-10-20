MTV Avrupa Müzik Ödülleri iptal edildi

5 Kasım’da Paris’te düzenlenmesi planlanan 2023 MTV Avrupa Müzik Ödülleri iptal edildi.

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MTV Avrupa Müzik Ödülleri iptal edildi

1994 yılından beri her yıl düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA) töreni İsrail-Filistin çatışması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Taylor Swift, Olivia Rodrigo, SZA, Måneskin, Miley Cyrus ve Nicki Minaj gibi yıldızların adaylar arasında yer aldığı ödüllerin iptal haberi "Dünyadaki olayların değişkenliği göz önüne alındığında, dünyanın her köşesinden seyahat eden binlerce çalışanın, ekip üyesinin, sanatçının, hayran ve ortağın aldığı tedbir nedeniyle 2023 MTV EMA’ye devam etmemeye karar verdik. İsrail ve Gazze’deki yıkıcı olayların yaşanmaya devam ettiğini izlerken, kaybedilen binlerce hayatla birlikte bu artık bir yas anıdır" sözleriyle duyuruldu.

MTV, EMA'nın Kasım 2024'te geri döneceğini açıkladı.

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İsrail-Filistin gerginlik
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