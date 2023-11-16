MSB'nin 2024 yılı bütçesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti

MSB'nin 2024 yılı bütçesinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı.

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MSB'nin 2024 yılı bütçesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti

MSB'nin 2024 yılı bütçesi TBMM'den geçti


MSB'nin 2024 yılı bütçesinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı.
HABER MERKEZİ
16.11.2023

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. MSB 2024 yılı bütçesi, oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı almayı planladıklarını açıkladı. Güler, İngiltere ve İspanya ile anlaşıldığını fakat Almanya'yı ikna etmek için uğraştıklarını söyledi.

"İNGİLTERE VE İSPANYA 'BİZ ÇÖZECEĞİZ' DİYOR"

Milli Savunma Bakanı Güler, "Eurofighter Typhoon" tedariki için çalışmalarının olduğunu belirterek, "Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki muharip uçakların, görevlerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya Güler, "F-16'larımız, F-4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterli. Ancak biz tabii ki ileri bakıyoruz. İleri için de başlangıçta F-35'e müracaat etmiştik fakat F-35'te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. F-16'larımızı modernize etmek için F-16 Blok 70 Viper'den 40 tane hazır alacak, 79 tanesinin modernizasyonunu TUSAŞ'ta kendimiz yapacağız" yanıtını verdi.

"Bizim için asıl olan iki uçağımız var" diyen Güler, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bunlardan biri Hürjet. Bu aynı zamanda bizim eğitim uçağımız olacak. Aynı zamanda da muharip uçak. Asıl hedefimiz 5'inci nesil milli muharip uçağımız Kaan. Bu yılın sonunda inşallah ilk uçuşunu yapacak. 5'inci nesil bir uçak. Kendi motorumuz için çalışıyoruz. 2028'de yerli motoru vereceğiz, en geç 2032'de de kendi motorumuzla uçuyor olacak."

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