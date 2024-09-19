MSB'den Telsiz ve Çağrı Cihazı Açıklaması

MSB kaynakları, Lübnan'daki telsiz ve çağrı cihazı patlamalarının ardından, Türkiye'de kullanılan sistemlere ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, "TSK'de sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır" denildi.

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MSB'den Telsiz ve Çağrı Cihazı Açıklaması

Lübnan’da İsrail’in iki kez üst üste çağrı cihazları ve telsizleri patlatmasının ardından Türkiye’de de konuya ilişkin endişeler oluştu. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

MSB’nin açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin aldığı tedbirlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

'YALNIZCA YERLİ SİSTEM VE YAZILIMLAR...'

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizde (TSK), sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Ukrayna'da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de MSB olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. TSK'mız son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir"

MEZUNİYET TÖRENİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu’nun mezuniyet törenindeki görüntülerle ilgili sorunun üzerine şunları söyledi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."

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