MSB'den İhracı İstenen Teğmenlere İçin Yeni Açıklama: 'Mesele Okunan Metin Değil...'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler. Suç, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet etmek suretiyle alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmaktır. Sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi" ifadelerine yer verildi.

TSK’nin teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında başlattığı soruşturmada, dört teğmenin ihracı istendi.

CHP Gene Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, soruşturma kapsamında, teğmenler Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi